Происшествия 07.04.2023 в 15:25

В Бурятии тушат крупный пожар в Нижнем Саянтуе

В ДНТ «Урожай» горят сразу два дома
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии тушат крупный пожар в Нижнем Саянтуе
Сегодня во второй половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двух жилых домов в ДНТ «Урожай» в поселке Нижний Саянтуй.

«В настоящее время проводится ликвидация открытого горения на площади 280 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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