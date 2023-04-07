В Бурятии тушат крупный пожар в Нижнем Саянтуе

Сегодня во второй половине дня в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании двух жилых домов в ДНТ «Урожай» в поселке Нижний Саянтуй.«В настоящее время проводится ликвидация открытого горения на площади 280 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии