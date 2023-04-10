В Улан-Удэ родственницы-воровки атаковали магазин косметики

В Улан-Удэ полицейские задержали двух женщин-родственниц, которые повадились воровать в одном и том же магазине косметики, расположенном в одном из торговых центров.Как рассказали в МВД Бурятии, 2 апреля 32-летняя горожанка похитила из торговой точки гели для душа, кондиционеры для волос, жидкое мыло. Товар она сложила с витрины в дамскую сумку и беспрепятственно покинула помещение. Спустя три дня она в том же магазине аналогичным образом совершила кражу моющих средств для тела и волос. Общая сумма причиненного ущерба составила около 16 тысяч рублей.Также известно, что 5 апреля товар той же категории и декоративную косметику из торговой точки похитила 58-летняя родственница женщины. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.«В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела. Пенсионерка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Нанесенный ущерб подозреваемые возместили», - сообщили в полиции.Фото: pixabay.com