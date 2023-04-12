Происшествия 12.04.2023 в 10:10
Прокуратура Бурятии проверит информацию об избиениях школьницы
Мама пострадавшей девочки подозревает, что дело пытались замять
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту применения насилия и оскорблений в отношении учащейся одной из школ Джидинского района.
«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности учащихся в ходе образовательного процесса в деятельности администрации школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
О травле девочки в школе рассказал паблик «Весь Улан-Удэ». Со слов мамы, в конце февраля девочка стала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и не жаловалась. Правда об издевательствах выяснилась чуть позже, когда ребенка начало тошнить от еды. Школьницу привезли в Улан-Удэ, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Уже почти месяц ребенок проходил физическую и психологическую реабилитацию. Школьница призналась: двое одноклассников периодически издевались и избивали ее.
Мама девочки отнесла данные о происшествии в ПДН, там обещали начать проверку, и даже начали, но она слишком быстро затухла. Мама подозревает во всем родственные связи обидчиков и руководства школы.
- Район сам по себе небольшой, все друг друга знают, вступаются, - рассказала женщина.
Фото: «Номер один»
«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности учащихся в ходе образовательного процесса в деятельности администрации школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
О травле девочки в школе рассказал паблик «Весь Улан-Удэ». Со слов мамы, в конце февраля девочка стала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и не жаловалась. Правда об издевательствах выяснилась чуть позже, когда ребенка начало тошнить от еды. Школьницу привезли в Улан-Удэ, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Уже почти месяц ребенок проходил физическую и психологическую реабилитацию. Школьница призналась: двое одноклассников периодически издевались и избивали ее.
Мама девочки отнесла данные о происшествии в ПДН, там обещали начать проверку, и даже начали, но она слишком быстро затухла. Мама подозревает во всем родственные связи обидчиков и руководства школы.
- Район сам по себе небольшой, все друг друга знают, вступаются, - рассказала женщина.
Фото: «Номер один»