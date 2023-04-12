Происшествия 12.04.2023 в 10:10

Прокуратура Бурятии проверит информацию об избиениях школьницы

Мама пострадавшей девочки подозревает, что дело пытались замять
A- A+
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии проверит информацию об избиениях школьницы
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту применения насилия и оскорблений в отношении учащейся одной из школ Джидинского района.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности учащихся в ходе образовательного процесса в деятельности администрации школы. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

О травле девочки в школе рассказал паблик «Весь Улан-Удэ». Со слов мамы, в конце февраля девочка стала возвращаться домой с синяками, но ничего не говорила и не жаловалась. Правда об издевательствах выяснилась чуть позже, когда ребенка начало тошнить от еды. Школьницу привезли в Улан-Удэ, где у нее диагностировали сотрясение мозга. Уже почти месяц ребенок проходил физическую и психологическую реабилитацию. Школьница призналась: двое одноклассников периодически издевались и избивали ее.

Мама девочки отнесла данные о происшествии в ПДН, там обещали начать проверку, и даже начали, но она слишком быстро затухла. Мама подозревает во всем родственные связи обидчиков и руководства школы.

- Район сам по себе небольшой, все друг друга знают, вступаются, - рассказала женщина.

Фото: «Номер один»
Теги
школа насилие

Все новости

В правительстве Монголии назначены два новых министра
12.04.2023 в 11:31
Предлагаемые в Бурятии зарплаты на 10% больше, чем в среднем по стране
12.04.2023 в 10:57
В аэропорту Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолете
12.04.2023 в 10:53
Спринтерский прорыв Василия Смолина
12.04.2023 в 10:44
Прокуратура Бурятии проверит информацию об избиениях школьницы
12.04.2023 в 10:10
В Бурятии пьяный водитель снес столб
12.04.2023 в 09:54
В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли трое детей
12.04.2023 в 09:38
В Улан-Удэ приставы взыскали с перевозчика 275 тыс рублей за перегруз
12.04.2023 в 09:31
Совет да любовь!
12.04.2023 в 09:00
Алименты без развода
12.04.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ оштрафовали забайкальца, курившего в самолете
К лайнеру рейсом Иркутск-Улан-Удэ-Южно-Сахалинск вызывали  наряд полиции
12.04.2023 в 10:53
В Бурятии пьяный водитель снес столб
Авария обошлась без серьезных травм
12.04.2023 в 09:54
В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли трое детей
Ребятишек спасла вовремя вернувшаяся домой мать
12.04.2023 в 09:38
Молодой житель Улан-Удэ устроил расправу в общежитии
Парень до смерти избил мужчину, который конфликтовал с его матерью
11.04.2023 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru