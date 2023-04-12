В Улан-Удэ ночью росгвардейцы забрали 10-летнего ребенка из трамвая

Накануне ночью, около 23 часов, правоохранительные органы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в трамвае. Транспорт следовал в Октябрьский район.

Сотрудники Росгвардии прибыли на остановку по улице Ключевская. Бдительный кондуктор сообщила им, что в столь позднее время в трамвае едет маленький мальчик без сопровождения взрослых. Ребенок сказал женщине, что едет домой после тренировки, однако кондуктор, испугавшись за безопасность школьника, все же вызвала правоохранителей.

«10-летнего мальчика, уже состоящего на учете, росгвардейцы доставили в полицию и передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. С приехавшими за сыном родителями была проведена профилактическая беседа о правилах безопасности и о действующем в регионе «комендантском часе»,

- рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Напомним, в нашей республике действует комендантский час. Согласно ему, детям до 16 лет нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00-06.00 часов.







Фото: Номер один