Происшествия 13.04.2023 в 09:42

В Бурятии ужесточили наказание убийце

Житель села Алла избил собутыльника доской и бросил его умирать
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ужесточили наказание убийце
Баргузинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя села Алла Курумканского района. Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло в октябре прошлого года. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в течение дня возле заброшенного здания почты в селе Алла ранее судимые знакомые употребляли спиртное. Под вечер между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник избил собутыльника доскою. После расправы подсудимый ушел в магазин за спиртным. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных травм груди и множественных переломов ребер.

Районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, не согласившись с назначенным наказанием.

Верховный суд Бурятии признал доводы прокурора обоснованными и усилил осужденному наказание до 9 лет 3 месяцев лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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