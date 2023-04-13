В Бурятии ужесточили наказание убийце

Баргузинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя села Алла Курумканского района. Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Преступление произошло в октябре прошлого года. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в течение дня возле заброшенного здания почты в селе Алла ранее судимые знакомые употребляли спиртное. Под вечер между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник избил собутыльника доскою. После расправы подсудимый ушел в магазин за спиртным. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных травм груди и множественных переломов ребер.Районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима.Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, не согласившись с назначенным наказанием.Верховный суд Бурятии признал доводы прокурора обоснованными и усилил осужденному наказание до 9 лет 3 месяцев лишения свободы.Фото: «Номер один»