Происшествия 17.04.2023 в 10:26

На трассе в Бурятии фура раздавила легковушку

Водителя госпитализировали с травмами
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии фура раздавила легковушку
ДТП произошло утром 16 апреля на федеральной трассе «Байкал» недалеко от села Старое Татаурово. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в большегруз «Скания».

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

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