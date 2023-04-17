На трассе в Бурятии фура раздавила легковушку

ДТП произошло утром 16 апреля на федеральной трассе «Байкал» недалеко от села Старое Татаурово. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в большегруз «Скания».В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии