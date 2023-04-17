Происшествия 17.04.2023 в 10:26
На трассе в Бурятии фура раздавила легковушку
Водителя госпитализировали с травмами
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло утром 16 апреля на федеральной трассе «Байкал» недалеко от села Старое Татаурово. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в большегруз «Скания».
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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