Происшествия 17.04.2023 в 12:19

В Улан-Удэ пропала женщина, имеющая проблемы с памятью

Горожанка ушла из дома вечером 16 апреля и не вернулась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропала женщина, имеющая проблемы с памятью
Полиция Улан-Удэ разыскивает 59-летнюю Лидию Ивановну Акулаеву. 16 апреля в 18 часов женщина ушла из дома по ул. Юннатов и до настоящего времени не вернулась. Известно, что пенсионерка хотела прогуляться до ул. Цивилева. Женщина имеет проблемы с памятью.

Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, на вид 70 лет, волосы темные.

Была одета в черное пальто, сапоги черного цвета. При себе имела черную дамскую сумку. Головного убора на женщине не было.

При наличии какой-либо информации о женщине либо её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-9021-60-02-58, 8-924-390-60-60, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).

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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

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