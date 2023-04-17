В Улан-Удэ пропала женщина, имеющая проблемы с памятью

Полиция Улан-Удэ разыскивает 59-летнюю Лидию Ивановну Акулаеву. 16 апреля в 18 часов женщина ушла из дома по ул. Юннатов и до настоящего времени не вернулась. Известно, что пенсионерка хотела прогуляться до ул. Цивилева. Женщина имеет проблемы с памятью.Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, на вид 70 лет, волосы темные.Была одета в черное пальто, сапоги черного цвета. При себе имела черную дамскую сумку. Головного убора на женщине не было.При наличии какой-либо информации о женщине либо её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-9021-60-02-58, 8-924-390-60-60, 8 (3012) 44-02-02 или 102 (112).