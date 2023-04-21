В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике

21 апреля в пабликах и СМИ Улан-Удэ публикуют сообщения о появившемся сексуальном маньяке. По предварительном данным, сегодня около 11 утра на улице Столбовая произошло изнасилование местной жительницы. Об этом сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».По информации «Номер один», на данный момент идет опрос жителей поблизости с местом инцидента. Детали о преступнике и обстоятельствах произошедшего пока неизвестны.В правоохранительных органах отказались от комментариев, а информацию не подтвердили, но и не опровергли.