Происшествия 21.04.2023 в 16:34

В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике

Предварительно, преступление произошло сегодня днем
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике
21 апреля в пабликах и СМИ Улан-Удэ публикуют сообщения о появившемся сексуальном маньяке. По предварительном данным, сегодня около 11 утра на улице Столбовая произошло изнасилование местной жительницы. Об этом сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».

По информации «Номер один», на данный момент идет опрос жителей поблизости с местом инцидента. Детали о преступнике и обстоятельствах произошедшего пока неизвестны. 

В правоохранительных органах отказались от комментариев, а информацию не подтвердили, но и не опровергли.



Фото: pixabay.com
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