Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках

В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего злоумышленника, совершившего пять краж в маршрутках.Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами фигуранта стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет. На выходе из микроавтобуса мужчина похищал у заходивших в салон подростков телефоны, которые выглядывали из карманов их верхней одежды. Все 5 краж мужчина совершил за пару дней. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей.«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Трудоустроен. У злоумышленника изъяты все похищенные телефоны, из которых он предварительно выкинул сим-карты. В содеянном задержанный признался», - рассказали в МВД Бурятии.По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Фото: «Номер один»