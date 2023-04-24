Происшествия 24.04.2023 в 13:59

Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках

За два дня мужчина украл пять телефонов
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ обворовывал подростков в маршрутках
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего злоумышленника, совершившего пять краж в маршрутках.

Как сообщили в МВД Бурятии, жертвами фигуранта стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет. На выходе из микроавтобуса мужчина похищал у заходивших в салон подростков телефоны, которые выглядывали из карманов их верхней одежды. Все 5 краж мужчина совершил за пару дней. Общий ущерб составил более 120 тысяч рублей.

«Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Трудоустроен. У злоумышленника изъяты все похищенные телефоны, из которых он предварительно выкинул сим-карты. В содеянном задержанный признался», - рассказали в МВД Бурятии.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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