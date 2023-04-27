Происшествия 27.04.2023 в 15:47
Бывший чиновник правительства Бурятии упал в обморок при оглашении приговора
Сергей Рыбальченко на 4 года отправится в колонию
Текст: Константин Воронов
Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляции на приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении бывшего заместителя министра строительства Сергея Рыбальченко. Вердикт оказался для экс-чиновника настолько неожиданным, что, услышав его, он упал в обморок. Из зала суда Сергея Рыбальченко увезли на скорой.
Напомним, летом 2021 года на рассмотрение Советского райсуда Улан-Удэ поступило второе уголовное дело в отношении Сергея Рыбальченко. Экс-замминистра обвиняли в трех эпизодах «превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в 2015- 2016 годах Сергей Рыбальченко, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения в Гусиноозерске и в Селенгинском районе, предназначенных для детей-сирот.
«В результате действий чиновника республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 65 миллиона рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона», - сообщали тогда в прокуратуре Бурятии.
В мае 2022 года райсуд вынес приговор. Экс-чиновника признали виновным, правда, инкриминируемые ему преступления суд переквалифицировал на более мягкую статью «Халатность». В итоге Сергею Рыбальченко назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, но и от этого наказания его освободили в связи с истечением срока давности.
Такое решение не устроило ни гособвинение, ни, как ни странно, самого Сергея Рыбальченко, который настаивал на своей невиновности. В итоге в Верховный суд Бурятии поступили апелляционные жалобы от обеих сторон процесса.
Рассмотрев материалы, вышестоящая инстанция вернула квалификацию действий бывшего замминистра на изначально вменяемое ему превышение должностных полномочий. В итоге Сергей Рыбальченко получил 4 года колонии общего режима (максимальная санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы).
Кроме того, Верховный суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры, обязав экс-чиновника выплатить причиненный ущерб в размере 65 млн. рублей.
Напомним, по первому уголовному делу о сиротских домах в Сотниково Сергея Рыбальченко осудили по статье «халатность» и приговорили к штрафу в размере 350, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности. Тот приговор устоял в Верховном суде Бурятии.
Фото: «Номер один»
Напомним, летом 2021 года на рассмотрение Советского райсуда Улан-Удэ поступило второе уголовное дело в отношении Сергея Рыбальченко. Экс-замминистра обвиняли в трех эпизодах «превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в 2015- 2016 годах Сергей Рыбальченко, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения в Гусиноозерске и в Селенгинском районе, предназначенных для детей-сирот.
«В результате действий чиновника республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 65 миллиона рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона», - сообщали тогда в прокуратуре Бурятии.
В мае 2022 года райсуд вынес приговор. Экс-чиновника признали виновным, правда, инкриминируемые ему преступления суд переквалифицировал на более мягкую статью «Халатность». В итоге Сергею Рыбальченко назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, но и от этого наказания его освободили в связи с истечением срока давности.
Такое решение не устроило ни гособвинение, ни, как ни странно, самого Сергея Рыбальченко, который настаивал на своей невиновности. В итоге в Верховный суд Бурятии поступили апелляционные жалобы от обеих сторон процесса.
Рассмотрев материалы, вышестоящая инстанция вернула квалификацию действий бывшего замминистра на изначально вменяемое ему превышение должностных полномочий. В итоге Сергей Рыбальченко получил 4 года колонии общего режима (максимальная санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы).
Кроме того, Верховный суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры, обязав экс-чиновника выплатить причиненный ущерб в размере 65 млн. рублей.
Напомним, по первому уголовному делу о сиротских домах в Сотниково Сергея Рыбальченко осудили по статье «халатность» и приговорили к штрафу в размере 350, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности. Тот приговор устоял в Верховном суде Бурятии.
Фото: «Номер один»