Происшествия 01.05.2023 в 08:47
В Бурятии в сгоревшей траве нашли труп
Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители
Текст: Константин Воронов
Днём 29 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что вблизи села Ошурково Иволгинского района горит сухая трава. На место возгорания незамедлительно направились пожарные расчеты.
«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения пожарными был обнаружен погибший 61-летний мужчина. Обстоятельства и причины его смерти выясняют правоохранительные органы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения пожарными был обнаружен погибший 61-летний мужчина. Обстоятельства и причины его смерти выясняют правоохранительные органы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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