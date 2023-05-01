В Бурятии в сгоревшей траве нашли труп

Днём 29 апреля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что вблизи села Ошурково Иволгинского района горит сухая трава. На место возгорания незамедлительно направились пожарные расчеты.«На момент прибытия пожарных горела сухая трава на общей площади 3 га. В ходе тушения пожарными был обнаружен погибший 61-летний мужчина. Обстоятельства и причины его смерти выясняют правоохранительные органы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На ликвидацию открытого огня пожарным потребовалось около часа. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС