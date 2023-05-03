В Улан-Удэ бизнесвумен будут судить за крупное мошенничество

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.«По версии следствия, женщина, являясь руководителем компании-застройщика, в 2013-2018 годах заключила с директором жилищно-строительного кооператива Улан-Удэ договоры о проведении работ по устройству сетей холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и строительству индивидуальных жилых домов. В указанный период свои обязательства застройщик не исполнил, привлеченные средства в сумме 14,1 млн рублей руководитель компании похитила, распорядившись ими в своих интересах. С целью придания видимости по выполнению принятых на себя обязательств обвиняемая в указанный период частично провела комплекс работ согласно договорам», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Всего в деле фигурирует 56 потерпевших Они подали иски о взыскании причиненного ущерба.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»