Происшествия 07.05.2023 в 14:45

В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом

Сотрудники кафе быстрого питания были сильно удивлены
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Текст: Номер один
В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом

На днях в одном популярном паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» горожанка поделилась историей визита в одно из местных заведений.

«Хотела бы оставить отзыв на Кафе быстрого питания в Эрхирике, Улица Санжиева, 35а.
2 мая приобрела 2 шаурмы в этом заведении. По приезду домой принялась за трапезу. Не съев даже и трети, у меня что-то захрустело на зубах, как песок. Испугавшись, что это может быть пломба из зуба, я промыла «песок» под водой и была шокирована! Это были кусочки стекла! Я села в машину и бегом к ним, чтобы сделать возврат этих шавух-сюрпризов»,

- пишет жительница Улан-Удэ. 


Сотрудники были в шоке от увиденного и быстро с испуганными глазами сделали возврат девушке. Куски стекол она оставила им на память в пакетике. Позже уже в мобильном приложении 2ГИС она оставила предупредительный отзыв для будущих посетителей данного заведения.

«Волос это классика, но чтобы стекло…как нужно соблюдать санитарные нормы, чтобы текло попадало в продукты?! А если бы ее ел ребенок? Будьте аккуратны, так как шаурма в этом заведении с сюрпризом может быть. Не хватило духу владелице ответить на мой отзыв, только с испуганными глазами без вопросов сделать возврат. Умейте отвечать за свои косяки, бессовестные!»,

- отметила горожанка.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны во время приемы пищи. 



Фото: «Отзывы 03»

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