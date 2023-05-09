Происшествия 09.05.2023 в 15:43
В Бурятии 9 мая бракованный фейерверк попал в толпу людей
Инцидент произошел в Кабанском районе
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня на праздновании Дня Победы в поселке Селенгинск запустили дневной фейерверк. Однако одна из петард полетела по другой траектории и угодила прямо в толпу прибывших на праздник сельчан.
«Произошёл взрыв петарды в поселке Селенгинск при возложении цветов при запуске дневного фейерверка. В результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей»,
- сообщили в группе «Кабанск-инфо 24/7».
Глава ГП «Селенгинское» Владимир Бурьян сообщил, что жители, в чью сторону полетел залп, после осмотра на месте бригадой скорой помощи были отпущены домой. Информация уточняется.
Фото: Номер один
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