Происшествия 09.05.2023 в 15:43

В Бурятии 9 мая бракованный фейерверк попал в толпу людей

Инцидент произошел в Кабанском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 9 мая бракованный фейерверк попал в толпу людей

Сегодня на праздновании Дня Победы в поселке Селенгинск запустили дневной фейерверк. Однако одна из петард полетела по другой траектории и угодила прямо в толпу прибывших на праздник сельчан.

«Произошёл взрыв петарды в поселке Селенгинск при возложении цветов при запуске дневного фейерверка. В результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей»,

- сообщили в группе «Кабанск-инфо 24/7».

Глава ГП «Селенгинское» Владимир Бурьян сообщил, что жители, в чью сторону полетел залп, после осмотра на месте бригадой скорой помощи были отпущены домой. Информация уточняется.

Фото: Номер один

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9 мая день победы

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