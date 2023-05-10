Происшествия 10.05.2023 в 12:21
В Улан-Удэ горит Богородский остров
Столбы дыма видны за несколько километров
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в столице Бурятии поднялся густой дым в Октябрьском районе. Столбы дыма видны за несколько километров. Как выяснилось, случился пожар на Богородском острове.
Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Как сообщили в МЧС Бурятии, на острове загорелась трава, на место уже выехали пожарные. Причины и детали случившегося сообщат позднее.
Фото: скриншот из видео