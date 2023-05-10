В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом

Вчера, 9 мая в селе Фофоново Кабанского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 16:15 дня. На момент прибытия пожарного подразделения огонь успел охватить надворные постройки во дворе жилого дома. Все строения находились под одной крышей.

«Благодаря своевременному реагированию пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось 37 минут. В результате пожара огнем уничтожены бревенчатые постройки - амбар, зимовьё и гараж, на общей площади 92 кв.м»,

- сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Выяснилось, что очаг возгорания находился с внешней стены гаража, то есть, со стороны улицы. Причины пожара выясняются, специалисты проводят проверку.

Фото: Номер один