Происшествия 10.05.2023 в 13:26

В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом

Пожар успел уничтожить бревенчатые постройки во дворе
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом

Вчера, 9 мая в селе Фофоново Кабанского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 16:15 дня. На момент прибытия пожарного подразделения огонь успел охватить надворные постройки во дворе жилого дома. Все строения находились под одной крышей.

«Благодаря своевременному реагированию пожарных удалось предотвратить распространение огня на жилой дом. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось 37 минут. В результате пожара огнем уничтожены бревенчатые постройки - амбар, зимовьё и гараж, на общей площади 92 кв.м»,

- сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Выяснилось, что очаг возгорания находился с внешней стены гаража, то есть, со стороны улицы. Причины пожара выясняются, специалисты проводят проверку.

Фото: Номер один

Теги
огонь кабанский район пожарные

Все новости

«Старики-разбойники» выступили на корвете «Герой РФ Алдар Цыденжапов»
10.05.2023 в 13:28
В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом
10.05.2023 в 13:26
В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
10.05.2023 в 12:50
В Улан-Удэ горит Богородский остров
10.05.2023 в 12:21
Улан-Удэ отключают от тепла
10.05.2023 в 11:56
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
10.05.2023 в 11:56
Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии
10.05.2023 в 11:55
В Улан-Удэ нашлась 80-летняя бабушка, потерявшаяся в День Победы
10.05.2023 в 11:14
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали наехавшего на ограждение школы водителя
10.05.2023 в 11:02
В Улан-Удэ на несколько дней изменят схемы движения трамваев
10.05.2023 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
Информацию перепроверяют спецслужбы
10.05.2023 в 12:50
В Улан-Удэ горит Богородский остров
Столбы дыма видны за несколько километров
10.05.2023 в 12:21
Центр Улан-Удэ остался без электроэнергии
Причина – «для проведения работ», местами они могут продлиться до 17:00  

10.05.2023 в 11:55
В Улан-Удэ нашлась 80-летняя бабушка, потерявшаяся в День Победы
«Найдена, жива!» - сообщили волонтеры «Лиза Алерт»
10.05.2023 в 11:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru