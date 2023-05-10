Происшествия 10.05.2023 в 15:13

В Улан-Удэ хулиганы избили начальника поезда

Одного их буйных пассажиров суд отправил в колонию
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ хулиганы избили начальника поезда
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Иркутской области. Они обвинялись в хулиганстве с применением насилия.

Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в августе 2022 года в пассажирском поезде сообщением «Омск - Владивосток». 19-летний иркутянин со своим знакомым 28-летним ангарчанином после употребления спиртного устроили в вагоне дебош. Они матерились и оскорбляли попутчиков, на замечания не реагировали. Когда в вагон подоспел начальник поезда, чтобы утихомирить буйных пассажиров, те разбили у него видеорегистратор, а затем побили и его самого.

В Улан-Удэ дебоширов задержали транспортные полицейские. Мужчин сняли с поезда, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Суд признал подсудимых виновными. Иркутянин получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его соучастнику из Ангарска суд назначил штраф в размере 520 тысяч рублей.  

Фото: «Номер один»
Теги
нападение поезд

Все новости

ВСЖД завершила реконструкцию станции Переемная в Бурятии
10.05.2023 в 15:51
В Улан-Удэ хулиганы избили начальника поезда
10.05.2023 в 15:13
В Бурятии жители рассказали, что мужчина стрелял с балкона по прохожим
10.05.2023 в 15:13
В «Артеке» пройдет полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика»
10.05.2023 в 14:35
«Старики-разбойники» выступили на корвете «Герой РФ Алдар Цыденжапов»
10.05.2023 в 13:28
В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом
10.05.2023 в 13:26
В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
10.05.2023 в 12:50
В Улан-Удэ горит Богородский остров
10.05.2023 в 12:21
Улан-Удэ отключают от тепла
10.05.2023 в 11:56
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
10.05.2023 в 11:56
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Бурятии жители рассказали, что мужчина стрелял с балкона по прохожим
Правоохранители проводят проверку
10.05.2023 в 15:13
В Бурятии в селе пожарные защитили от огня жилой дом
Пожар успел уничтожить бревенчатые постройки во дворе
10.05.2023 в 13:26
В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
Информацию перепроверяют спецслужбы
10.05.2023 в 12:50
В Улан-Удэ горит Богородский остров
Столбы дыма видны за несколько километров
10.05.2023 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru