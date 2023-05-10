В Улан-Удэ хулиганы избили начальника поезда

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Иркутской области. Они обвинялись в хулиганстве с применением насилия.Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в августе 2022 года в пассажирском поезде сообщением «Омск - Владивосток». 19-летний иркутянин со своим знакомым 28-летним ангарчанином после употребления спиртного устроили в вагоне дебош. Они матерились и оскорбляли попутчиков, на замечания не реагировали. Когда в вагон подоспел начальник поезда, чтобы утихомирить буйных пассажиров, те разбили у него видеорегистратор, а затем побили и его самого.В Улан-Удэ дебоширов задержали транспортные полицейские. Мужчин сняли с поезда, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».Суд признал подсудимых виновными. Иркутянин получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его соучастнику из Ангарска суд назначил штраф в размере 520 тысяч рублей.Фото: «Номер один»