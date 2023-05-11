Происшествия 11.05.2023 в 10:07
В Бурятии молодой водитель протаранил забор
Пассажир иномарки госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло накануне ночью на ул. Ленина в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» не справился с управлением и врезался сначала в забор, а затем в электроопору.
В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали в местную больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали в местную больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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