Происшествия 11.05.2023 в 10:07

В Бурятии молодой водитель протаранил забор

Пассажир иномарки госпитализирован
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодой водитель протаранил забор
ДТП произошло накануне ночью на ул. Ленина в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» не справился с управлением и врезался сначала в забор, а затем в электроопору.

В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир иномарки. Его госпитализировали в местную больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии молодой водитель протаранил забор
11.05.2023 в 10:07
В Бурятии в майские праздники оживилась российско-монгольская граница
11.05.2023 в 10:06
Торговый центр в Бурятии поймали на использовании «подпольной» котельной
11.05.2023 в 10:00
Владимир Путин поручил превратить Улан-Удэ в «город-сказку»
11.05.2023 в 09:52
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
11.05.2023 в 09:44
Проверка товара из интернет-магазина
11.05.2023 в 09:00
В Бурятии детская травля переросла в затяжную «войну»
11.05.2023 в 06:00
В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин
10.05.2023 в 17:33
В Улан-Удэ проверяют более 1,5 тыс пожарных гидрантов
10.05.2023 в 17:22
В Бурятии «Ангара» забыла накормить пассажиров задержанных рейсов
10.05.2023 в 16:17
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
В Улан-Удэ сельские школьники обворовали парфюмерный магазин
Украденную туалетную воду подростки продали за бесценок
10.05.2023 в 17:33
В Улан-Удэ проверяют более 1,5 тыс пожарных гидрантов
Сотрудники «Водоканала» контролируют их два раза в год
10.05.2023 в 17:22
В Улан-Удэ хулиганы избили начальника поезда
Одного их буйных пассажиров суд отправил в колонию
10.05.2023 в 15:13
В Бурятии жители рассказали, что мужчина стрелял с балкона по прохожим
Правоохранители проводят проверку
10.05.2023 в 15:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru