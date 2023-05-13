Происшествия 13.05.2023 в 16:29

В Бурятии сгорел автомобиль

Машина загорелась из-за перегрева коллектора выхлопной системы

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Текст: "Номер один"
В Бурятии сгорел автомобиль

Днем 13 мая в дежурную часть отдела МВД России по Кабанскому району поступило сообщение от очевидцев о горящем автомобиле в поле неподалеку от села Каргино. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

- По предварительной информации водитель транспортного средства, не справившись с управлением, допустил нарушение правил эксплуатации ТС (перегрев коллектора выхлопной системы), в результате которого произошло воспламенение автомобиля с последующим возгоранием сухой травы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято правовое решение.


Фото: МВД по РБ

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автомобиль кабанский район мвд

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