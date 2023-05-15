Пожар в центре Улан-Удэ тушили до полуночи

Вчера в 19:46 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела крыша здания на площади около 150 кв.м. Существовала угроза перехода огня на склад детского сада», - рассказали в МЧС.К тушению привлекались 23 человека и 6 единиц техники. В 21:10 пожар был локализован, а к полуночи – полностью ликвидирован.В происшествии никто не пострадал.Фото: МЧС Бурятии