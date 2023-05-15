Происшествия 15.05.2023 в 09:08
Пожар в центре Улан-Удэ тушили до полуночи
Горело неэксплуатируемое здание на улице Куйбышева
Текст: Константин Воронов
Вчера в 19:46 в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания на улице Куйбышева в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела крыша здания на площади около 150 кв.м. Существовала угроза перехода огня на склад детского сада», - рассказали в МЧС.
К тушению привлекались 23 человека и 6 единиц техники. В 21:10 пожар был локализован, а к полуночи – полностью ликвидирован.
В происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горела крыша здания на площади около 150 кв.м. Существовала угроза перехода огня на склад детского сада», - рассказали в МЧС.
К тушению привлекались 23 человека и 6 единиц техники. В 21:10 пожар был локализован, а к полуночи – полностью ликвидирован.
В происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
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