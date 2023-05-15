В Улан-Удэ женщина на «Лексусе» сбила юного велосипедиста

Сразу два ДТП с участием детей случились вчера в Бурятии. Первый наезд произошел утром в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летняя женщина за рулем «Лексуса» во дворе дома № 27 в 112-м микрорайоне сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с травмами доставили в больницу.Еще одно ДТП с участием юного велосипедиста произошло в днем в поселке Онохой. На ул. Пионерской 56-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» сбил 11-летнего мальчика, неожиданно выехавшего на проезжую часть на велосипеде. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии