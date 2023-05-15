Происшествия 15.05.2023 в 10:55

В Бурятии пожилой водитель ВАЗа протаранил «Тойоту»

Оба водителя попали в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожилой водитель ВАЗа протаранил «Тойоту»
ДТП произошло днем 14 мая на ул. Гармаева в селе Петропавловка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 76-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина». В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ.

Еще одно ДТП с пострадавшим случилось в субботу на ул. Комсомольской в поселке Наушки. Там 46-летний пьяный водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия мужчина, который ехал без мотошлема, с травмами был доставлен в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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