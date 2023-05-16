На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта в 2 км от села Нижняя Иволга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Истана» сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина шел вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде.Фото: ГИБДД Бурятии