Происшествия 16.05.2023 в 10:12

На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода

Мужчина шел вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта в 2 км от села Нижняя Иволга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 30-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Истана» сбил 60-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина шел вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде.

Фото: ГИБДД Бурятии
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