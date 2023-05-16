В Бурятии военный получил 6 лет колонии за избиение командира и самоволку

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в нанесении побоев начальнику и самовольном оставлении воинской части.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый, находясь на плацу воинской части, в присутствии других военнослужащих, будучи недовольным ранее сделанными ему начальником замечаниями, нанес ему удар кулаком в нижнюю челюсть. От удара командир упал и ударился головой об асфальт.«В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, а также физическая боль и нравственные страдания», - сообщили в суде.Кроме того, обвиняемый, желая побыть с родственниками и отдохнуть от службы, в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть, проводя время по своему усмотрению. Спустя месяц его задержали полицейские по месту жительства.Суд признал военнослужащего виновным и по совокупности обвинений приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда в размере 500 тысяч рублей.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»