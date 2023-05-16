Происшествия 16.05.2023 в 14:38

В Бурятии военный получил 6 лет колонии за избиение командира и самоволку

Военнослужащий более месяца отсутствовал в части в период мобилизации
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии военный получил 6 лет колонии за избиение командира и самоволку
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в нанесении побоев начальнику и самовольном оставлении воинской части.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый, находясь на плацу воинской части, в присутствии других военнослужащих, будучи недовольным ранее сделанными ему начальником замечаниями, нанес ему удар кулаком в нижнюю челюсть. От удара командир упал и ударился головой об асфальт.

«В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, а также физическая боль и нравственные страдания», - сообщили в суде.

Кроме того, обвиняемый, желая побыть с родственниками и отдохнуть от службы, в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть, проводя время по своему усмотрению. Спустя месяц его задержали полицейские по месту жительства.

Суд признал военнослужащего виновным и по совокупности обвинений приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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