Происшествия 19.05.2023 в 09:57

В Бурятии пьяный водитель «копейки» врезался в дерево

В результате аварии в больнице оказался пассажир автомобиля
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «копейки» врезался в дерево
ДТП произошло ранним утром 18 мая на автодороге Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, неподалеку от села Нур-Тухум 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.


В результате аварии 21-летний пассажир ВАЗа получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как выяснилось, парень за рулем автомобиля не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.


Еще одно «пьяное» ДТП произошло вчера в селе Кокорино. Там 49-летний водитель мопеда «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Мужчина, ехавший пьяным и без прав, был к тому же без мотошлема. Однако серьезных травм он не получил. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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