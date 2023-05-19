В Бурятии пьяный водитель «копейки» врезался в дерево

ДТП произошло ранним утром 18 мая на автодороге Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, неподалеку от села Нур-Тухум 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.







Как выяснилось, парень за рулем автомобиля не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.





В результате аварии 21-летний пассажир ВАЗа получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.Еще одно «пьяное» ДТП произошло вчера в селе Кокорино. Там 49-летний водитель мопеда «Рэйсер» не справился с управлением и перевернулся. Мужчина, ехавший пьяным и без прав, был к тому же без мотошлема. Однако серьезных травм он не получил. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии