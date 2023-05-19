В Бурятии в селе огонь уничтожил квартиру

17 мая пожарным поступило сообщение о загорании в 3-х квартирном жилом доме в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района.



«На момент прибытия пожарных обнаружено задымление в одной из квартир бревенчатого трёхквартирного дома. Очаг возгорания находился в комнате на кровати. Квартира не эксплуатировалась, имелся свободный доступ посторонних лиц»,

- отмечают в сообщении.



Огнеборцы справились с пламенем за 28 минут. Увы, квартира полностью выгорела на общей площади 40 кв.м. К счастью, пострадавших нет. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.





Фото: "Номер один"