Происшествия 19.05.2023 в 14:50

В Бурятии в селе огонь уничтожил квартиру

Инцидент произошел в селе Багдарин
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в селе огонь уничтожил квартиру

17 мая пожарным поступило сообщение о загорании в 3-х квартирном жилом доме в селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района.

«На момент прибытия пожарных обнаружено задымление в одной из квартир бревенчатого трёхквартирного дома. Очаг возгорания находился в комнате на кровати. Квартира не эксплуатировалась, имелся свободный доступ посторонних лиц»,

 - отмечают в сообщении.
Огнеборцы справились с пламенем за 28 минут. Увы, квартира полностью выгорела на общей площади 40 кв.м. К счастью, пострадавших нет. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.



Фото: "Номер один"

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

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