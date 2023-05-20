Происшествия 20.05.2023 в 14:47

В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура

На участке ввели реверсивное движение
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура

Сегодня утром на трассе Байкал в районе перевала Мандрик произошло ДТП. Опрокинулся большегрузный автомобиль.

«20 мая 2023 года в 10:00 на 416-м км автодороги Р-258 «Байкал» организовано движение автотранспорта в реверсивном режиме», 

- сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал». 
Как сообщают очевидцы в соцсетях, имеются пострадавшие. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

    

Фото: Управление федеральных автодорог «Южный Байкал»

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ДТП большегруз

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