В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура

Сегодня утром на трассе Байкал в районе перевала Мандрик произошло ДТП. Опрокинулся большегрузный автомобиль.

«20 мая 2023 года в 10:00 на 416-м км автодороги Р-258 «Байкал» организовано движение автотранспорта в реверсивном режиме»,

- сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».



Как сообщают очевидцы в соцсетях, имеются пострадавшие. Обстоятельства и причины аварии выясняются.





Фото: Управление федеральных автодорог «Южный Байкал»