Происшествия 20.05.2023 в 14:47
В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура
На участке ввели реверсивное движение
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня утром на трассе Байкал в районе перевала Мандрик произошло ДТП. Опрокинулся большегрузный автомобиль.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, имеются пострадавшие. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
«20 мая 2023 года в 10:00 на 416-м км автодороги Р-258 «Байкал» организовано движение автотранспорта в реверсивном режиме»,
- сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».
Фото: Управление федеральных автодорог «Южный Байкал»
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