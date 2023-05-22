Происшествия 22.05.2023 в 12:58

В Улан-Удэ пенсионерка лишилась квартиры и сбережений, поверив незнакомцам

Пожилая женщина дважды стала жертвой аферистов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пенсионерка лишилась квартиры и сбережений, поверив незнакомцам
Сегодня в МВД Бурятии рассказали о расследовании уголовного дела о мошенничестве, потерпевшей в котором является 77-летняя жительница Улан-Удэ. С ноября 2022 года по февраль 2023 года пенсионерка, попавшая под влияние злоумышленников, перевела им в общей сложности 3,4 миллиона рублей.

Как сообщили в полиции, в конце ноября прошлого года пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центробанка РФ и проинформировал о том, что на имя женщины оформлены два кредита на общую сумму один миллион рублей. При этом, якобы, у нее были списаны со счета 350 тысяч рублей. Поскольку такая сумма в названном банке у женщины действительно была, она поверила и остальной части сообщения. Затем на контакт вышла «специалист», которая, путем манипуляций, убедила пенсионерку снять со своего счета всю имевшуюся сумму и перевести ее по указанным реквизитам. После этого мошенники успокоили женщину, заверив, что теперь взятые на нее кредиты аннулированы.

Но на этом злоключения пенсионерки не закончились. В январе потерпевшей позвонил мужчина, который представился «заместителем министра Главного управления департамента безопасности» и сказал, что неизвестные продали ее квартиру, и теперь мошенников ищут. А для их изобличения надо оформить фиктивный договор купли-продажи квартиры. Все диалоги «официальных лиц», которые требовали данный план держать в секрете, велись в одном из популярных мессенджеров, но женщину и это не насторожило.

Под руководством «доброжелателей» пенсионерка выставила квартиру на продажу и реализовала её за 3,1 млн рублей. По указанию все того же участливого «сотрудника Центробанка» женщина обналичила деньги и в банкоматах перевела двумя частями всю наличность по указанным реквизитам.

Только в феврале, осознав, что все действия с собственным имуществом она совершила по-настоящему, лишившись накоплений и недвижимости, женщина обратилась в полицию.

«Оперативниками регионального Управления уголовного розыска в настоящий момент установлены владельцы счетов в Санкт-Петербурге и Москве, которым женщина перечислила деньги. Последние направили средства на свои счета на криптовалютной бирже. На суммы, перечисленные потерпевшей, по инициативе следствия наложен арест на период следственных действий. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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мошенничество

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