Происшествия 26.05.2023 в 10:29
В Бурятии пожилые водители устроили два ДТП
В результате аварий три человека оказались в больнице
Текст: Константин Воронов
В Бурятии участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей. 25 мая в республике были зарегистрированы сразу два таких ДТП.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, утром на ул. Кооперативная в селе Орлик 72-летний водитель автомобиля «Нива» на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ-469». В результате происшествия пострадали оба водителя, с травмами они госпитализированы в медицинское учреждение.
Еще одно ДТП произошло около полудня в селе Хоринск. Там 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пенсионер получил травмы и был госпитализирован в Хоринскую ЦРБ.
Напомним, днем 24 мая в 20 км от Закаменска 74-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В результате аварии травмы получили сам водитель и три пассажира иномарки: 70-летний мужчина, 4-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в Закаменскую ЦРБ.
21 мая в Кяхтинском районе попал в аварию и погиб 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц». А вечером 17 мая в Кяхте 71-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на пешеходном переходе сбил двух подростков.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, утром на ул. Кооперативная в селе Орлик 72-летний водитель автомобиля «Нива» на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю «УАЗ-469». В результате происшествия пострадали оба водителя, с травмами они госпитализированы в медицинское учреждение.
Еще одно ДТП произошло около полудня в селе Хоринск. Там 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пенсионер получил травмы и был госпитализирован в Хоринскую ЦРБ.
Напомним, днем 24 мая в 20 км от Закаменска 74-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. В результате аварии травмы получили сам водитель и три пассажира иномарки: 70-летний мужчина, 4-летняя девочка и 7-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в Закаменскую ЦРБ.
21 мая в Кяхтинском районе попал в аварию и погиб 81-летний водитель автомобиля «Тойота Платц». А вечером 17 мая в Кяхте 71-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на пешеходном переходе сбил двух подростков.
Фото: «Номер один»
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