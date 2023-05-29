В Бурятии на пожаре погибли более 30 коров и телят

В Бурятии произошел пожар на сельхозстоянке в местности «Мэргэн» в 15 км от села Енхор. Как сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», огонь уничтожил летний дом с кухней, два сарая и три стайки.







«На пожаре погибли 16 голов КРС и 17 телят. Причиной возгорания стало короткое замыкание», - сообщили в чате.





Фото: «Селенга-инфо.24/7»