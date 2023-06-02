Происшествия 02.06.2023 в 15:39

В районе Бурятии за неделю случилось 10 пожаров

С начала года в Иволгинском районе зафиксировали 140 возгораний
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии за неделю случилось 10 пожаров

В Иволгинском районе с 22 по 29 мая зарегистрировали 10 возгораний. Об этом сообщают в группе «Иволга-инфо 24/7».Одно возгорание возникло из-за пала травы, шесть случаев произошли из-за загорания мусора и три пожара зафиксировали в жилом секторе.

«С начала 2023 года произошло 140 пожаров, при которых погибло 3 человека, травмировано 2 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров по району уменьшилось на 21,7%. Напоминаем жителям района соблюдать меры пожарной безопасности. Запрещено разводить костры и сжигать мусор», 

 - предупреждают в районной пожарной службе.


Фото: pixabay.com

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