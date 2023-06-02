В районе Бурятии за неделю случилось 10 пожаров

В Иволгинском районе с 22 по 29 мая зарегистрировали 10 возгораний. Об этом сообщают в группе «Иволга-инфо 24/7».Одно возгорание возникло из-за пала травы, шесть случаев произошли из-за загорания мусора и три пожара зафиксировали в жилом секторе.

«С начала 2023 года произошло 140 пожаров, при которых погибло 3 человека, травмировано 2 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество пожаров по району уменьшилось на 21,7%. Напоминаем жителям района соблюдать меры пожарной безопасности. Запрещено разводить костры и сжигать мусор»,

- предупреждают в районной пожарной службе.

