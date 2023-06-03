Происшествия 03.06.2023 в 17:35
В Бурятии полицейские сначала спасли, а потом наказали двух застрявших в лесу пенсионеров
Экскурсия на озеро Колок едва не закончилась для туристов встречей с медведем
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщили в МВД по Бурятии, вечером 30 мая в дежурную часть Прибайкальского района поступило сообщение об оказании помощи. Предположив, что потребуется буксировка автомобиля, правоохранители поехали на служебном автомобиле УАЗ Патриот.
Прибыв на место заместитель начальника ОУУПиПДН майор полиции Андрей Балаганский и заместитель начальника отдела уголовного розыска капитан полиции Денис Сороковиков выяснили, что двое улан-удэнцев, следовавшие с отдыха на озера Байкал в сторону города Улан-Удэ, решили впервые посмотреть озеро Колок.
По пути следования транспортное средство увязло в лесу на проселочной дороге в глубокой луже. Выйдя из автомашины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались. Безуспешно пытаясь вызволить застрявшее транспортное средство самостоятельно, граждане обратились за помощью к сотрудникам полиции.
Направляясь в сторону местонахождения горожан, сотрудники полиции заметили автомобиль, стоявший прямо на проселочной дороге. С помощью троса и служебного автомобиля полицейские вытащили застрявшую легковушку, отбуксировав ее на дорогу.
Пенсионеры выразили правоохранителям благодарность за оказанную им помощь. Однако, несмотря на признательность, полицейские все же составили на спасенных протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
Фото: «Номер один»
Прибыв на место заместитель начальника ОУУПиПДН майор полиции Андрей Балаганский и заместитель начальника отдела уголовного розыска капитан полиции Денис Сороковиков выяснили, что двое улан-удэнцев, следовавшие с отдыха на озера Байкал в сторону города Улан-Удэ, решили впервые посмотреть озеро Колок.
По пути следования транспортное средство увязло в лесу на проселочной дороге в глубокой луже. Выйдя из автомашины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались. Безуспешно пытаясь вызволить застрявшее транспортное средство самостоятельно, граждане обратились за помощью к сотрудникам полиции.
Направляясь в сторону местонахождения горожан, сотрудники полиции заметили автомобиль, стоявший прямо на проселочной дороге. С помощью троса и служебного автомобиля полицейские вытащили застрявшую легковушку, отбуксировав ее на дорогу.
Пенсионеры выразили правоохранителям благодарность за оказанную им помощь. Однако, несмотря на признательность, полицейские все же составили на спасенных протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
Фото: «Номер один»
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