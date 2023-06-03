В Бурятии полицейские сначала спасли, а потом наказали двух застрявших в лесу пенсионеров

Как сообщили в МВД по Бурятии, вечером 30 мая в дежурную часть Прибайкальского района поступило сообщение об оказании помощи. Предположив, что потребуется буксировка автомобиля, правоохранители поехали на служебном автомобиле УАЗ Патриот.Прибыв на место заместитель начальника ОУУПиПДН майор полиции Андрей Балаганский и заместитель начальника отдела уголовного розыска капитан полиции Денис Сороковиков выяснили, что двое улан-удэнцев, следовавшие с отдыха на озера Байкал в сторону города Улан-Удэ, решили впервые посмотреть озеро Колок.По пути следования транспортное средство увязло в лесу на проселочной дороге в глубокой луже. Выйдя из автомашины, пенсионеры увидели медвежьи следы и испугались. Безуспешно пытаясь вызволить застрявшее транспортное средство самостоятельно, граждане обратились за помощью к сотрудникам полиции.Направляясь в сторону местонахождения горожан, сотрудники полиции заметили автомобиль, стоявший прямо на проселочной дороге. С помощью троса и служебного автомобиля полицейские вытащили застрявшую легковушку, отбуксировав ее на дорогу.Пенсионеры выразили правоохранителям благодарность за оказанную им помощь. Однако, несмотря на признательность, полицейские все же составили на спасенных протокол за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.Фото: «Номер один»