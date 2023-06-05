Происшествия 05.06.2023 в 09:18

В Бурятии будут судить «черных лесорубов»

Преступная группа нарубила лиственниц на 2,4 млн рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут судить «черных лесорубов»
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики и жителя Забайкальского края. Они обвиняются в незаконной рубке леса организованной группой в особо крупном размере.

«С октября по декабрь 2022 года преступная группа совершила 8 незаконных рубок лиственниц на территории Еравнинского и Кондинского лесничеств республики. Ущерб лесному фонду составил 2,4 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Еравнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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