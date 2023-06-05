В Бурятии будут судить «черных лесорубов»

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики и жителя Забайкальского края. Они обвиняются в незаконной рубке леса организованной группой в особо крупном размере.«С октября по декабрь 2022 года преступная группа совершила 8 незаконных рубок лиственниц на территории Еравнинского и Кондинского лесничеств республики. Ущерб лесному фонду составил 2,4 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.Уголовное дело направлено в Еравнинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»