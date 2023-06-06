В Бурятии покончил с собой мужчина в камуфляже и с тату в виде танка

Накануне, 5 июня, в Иволгинском районе, в селе Поселье по улице Кипарисовая обнаружили труп мужчины. Он наложил на себя руки.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 65 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, стрижка короткая.

Из особых примет - на левом плече у мужчины набита татуировка с изображением танка, а в районе большого пальца левой кисти татуировка в виде букв "ЦБ" и буквы "Б" с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами, на четырех фалангах пальцев левой кисти татуировки в виде цифр и вопросительного знака «195?».







Был одет в майку камуфлированную зеленого цвета, серые трико, кеды серого цвета с белой подошвой и двумя белыми полосками.







Кроме того, правоохранители все еще устанавливают личность погибшего, тело которого обнаружили в реке Селенга 30 апреля. Труп находился в 1.5 километрах от села Брянск Кабанского района. Предположительно, мужчина утонул осенью 2022 года.

Приметы: европейской внешности, около 35-45 лет, рост около 183 см.

Был одет в кофту черного цвета на молнии, с накладным тканевым карманом на груди слева, бежевый свитер с замком на воротнике, коричневую футболку, брюки классические темно-серого цвета, коричневый кожаный ремень, черный носки.

На шее была иконка на черном шнурке с изображением Матроны Московской.







Вдобавок, все еще не установлена личность женщины, тело которой нашли утром 8 августа 2022 года на проезжей части. Жительница лежала за остановкой общественного транспорта «Дамба», расположенной за СНТ «Пищевик».

Приметы: азиатской внешности, на вид 60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая

Была одета в черную в белый горох кофту с мелкими белыми узорами в верхней части, спортивные брюки черного цвета.









Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личностях данных граждан сообщить в полицию Республики Бурятия по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).





Фото: МВД Бурятии