В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

Ночью в селе Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Передав данные о нарушителе сотрудникам ГИБДД, патруль вневедомственной охраны начал преследование подозрительной машины.«Вскоре совместно с инспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который был пьян. Ранее мужчина уже неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде», - рассказали в Росгвардии Бурятии.За пьяную езду в отношении сельчанина возбудили уголовное дело.Фото: «Номер один»