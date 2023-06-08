Происшествия 08.06.2023 в 11:51
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Сельчанин ранее уже неоднократно привлекался за вождение в нетрезвом виде
Текст: Константин Воронов
Ночью в селе Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Передав данные о нарушителе сотрудникам ГИБДД, патруль вневедомственной охраны начал преследование подозрительной машины.
«Вскоре совместно с инспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который был пьян. Ранее мужчина уже неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
За пьяную езду в отношении сельчанина возбудили уголовное дело.
Фото: «Номер один»
«Вскоре совместно с инспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который был пьян. Ранее мужчина уже неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
За пьяную езду в отношении сельчанина возбудили уголовное дело.
Фото: «Номер один»
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