В Бурятии купавшегося в реке подростка унесло течением

Вечером 8 июня в спасательную службу поступило сообщение о том, что на реке Селенга в районе села Нижний Саянтуй 15-летнего подростка унесло течением.





Как рассказали в МЧС Бурятии, трое подростков купались на Селенге, один из них, отплыв от берега на середину реки, стал звать на помощь. Со слов приятелей, подростка подхватило течением и стало уносить вниз.



Для поиска ребенка задействовали спасателей БРПСС и сотрудников полиции. Как сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», они обследовали 2,5 км водного и прибрежного массива, но пока безрезультатно. Поисковые работы продолжаются.Фото: МЧС Бурятии