В Бурятии сгорел «Фермер»

«На момент возгорания в кабине находилось четыре пассажира, все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Открытый огонь был ликвидирован за полчаса. В результате пожара огнём уничтожены кабина и переднее шасси автомобиля», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Сегодня утром на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка - Закаменск в местности «Каменный ключ» произошло возгорание автомобиля УАЗ «Фермер», который направлялся из Петропавловки в Енхор.По предварительным данным, причиной возгорания стало аварийное состояние электропроводки машины.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС