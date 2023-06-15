В Бурятии потушили крупный пожар на пилораме

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании на территории пилорамы в селе Старая Курба Заиграевского района. К месту вызова выехал боевые расчеты пожарных частей.«На момент прибытия огнеборцев горело три навеса, пилорама, гараж и трактор. Пожар распространился на площади около 500 кв.м. В результате пожара огнем повреждены гаражи, помещение сторожа, пилорамы. Есть пострадавший – 59-летний мужчина получил ожоги спины и головы 2-й степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Всего в тушении было задействовано 10 пожарных и 5 единиц техники. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС