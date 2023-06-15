Происшествия 15.06.2023 в 10:30
В Бурятии потушили крупный пожар на пилораме
От огня пострадал 59-летний мужчина, он получил ожоги 2-й степени
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании на территории пилорамы в селе Старая Курба Заиграевского района. К месту вызова выехал боевые расчеты пожарных частей.
«На момент прибытия огнеборцев горело три навеса, пилорама, гараж и трактор. Пожар распространился на площади около 500 кв.м. В результате пожара огнем повреждены гаражи, помещение сторожа, пилорамы. Есть пострадавший – 59-летний мужчина получил ожоги спины и головы 2-й степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в тушении было задействовано 10 пожарных и 5 единиц техники. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия огнеборцев горело три навеса, пилорама, гараж и трактор. Пожар распространился на площади около 500 кв.м. В результате пожара огнем повреждены гаражи, помещение сторожа, пилорамы. Есть пострадавший – 59-летний мужчина получил ожоги спины и головы 2-й степени», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в тушении было задействовано 10 пожарных и 5 единиц техники. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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