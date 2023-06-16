Происшествия 16.06.2023 в 11:05
В Бурятии раскрыли жестокое убийство сельского библиотекаря
Преступник тщательно замел следы, но не выдержал тест на полиграфе
Текст: Константин Воронов
Сегодня Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии убийства 60-летней Светланы Исаевой, работавшей в библиотеке в селе Бичура. Преступление произошло еще в декабре 2022 года и своей жестокостью потрясло весь район. Тогда преступник проник в дом к своей жертве, жестоко расправился с ней, но ничего не похитил. Из-за этого в селе даже возникли подозрения, что убийство безобидной женщины стало местью её мужу, который боролся с браконьерами.
- Таких случаев у нас в селе не было. Никто не мог подумать, что в деревне произойдет столь страшное убийство, что так вломятся в дом и сразу насмерть... Дома все перевернули, но вещи на месте. Может, деньги искали, но у Светы больших денег никогда не было, - рассказывал «Номер один» супруг убитой женщины Владимир.
Как рассказали сегодня в Следственном комитете Бурятии, все эти месяцы следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В ходе осмотра места преступления выяснилось, что злоумышленник проник в дом к своей жертве через гараж, ворота которого плохо запирались. В качестве орудия преступления был использован массивный трещоточный ключ, который со следами крови обнаружили в топке печи на месте происшествия. В поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына покойной женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали.
Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе.
Злоумышленник рассказал, что в ночь на 9 декабря 2022 года после употребления спиртного решил похитить имущество из дома знакомого местного жителя, который проживал с пожилой матерью. Он прокрался во двор и через незапертые ворота гаража, взяв там трещоточный ключ, проник в жилое помещение. Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Обвиняемый напал на женщину и с силой нанес ей множество ударов ключом по голове. От полученных травм та скончалась на месте.
- Таких случаев у нас в селе не было. Никто не мог подумать, что в деревне произойдет столь страшное убийство, что так вломятся в дом и сразу насмерть... Дома все перевернули, но вещи на месте. Может, деньги искали, но у Светы больших денег никогда не было, - рассказывал «Номер один» супруг убитой женщины Владимир.
Как рассказали сегодня в Следственном комитете Бурятии, все эти месяцы следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вели поиски убийцы. В ходе осмотра места преступления выяснилось, что злоумышленник проник в дом к своей жертве через гараж, ворота которого плохо запирались. В качестве орудия преступления был использован массивный трещоточный ключ, который со следами крови обнаружили в топке печи на месте происшествия. В поле зрения следствия сразу попал 29-летний знакомый сына покойной женщины, который бывал у них дома и знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако мужчина отрицал свою вину, и на первоначальном этапе расследования данные о его причастности к преступлению отсутствовали.
Тем не менее, показания молодого человека решили проверить на полиграфе.
«Исследование выявило у мужчины реакции, свидетельствовавшие о том, что ему досконально известны все детали преступления. Также по результатам оперативно-технических мероприятий удалось опровергнуть его показания о том, что в ночь убийства он находился дома, и установить его местонахождение вблизи от жилища потерпевшей. Ознакомившись с собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину, признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления», - сообщили в Следственном комитете.
Злоумышленник рассказал, что в ночь на 9 декабря 2022 года после употребления спиртного решил похитить имущество из дома знакомого местного жителя, который проживал с пожилой матерью. Он прокрался во двор и через незапертые ворота гаража, взяв там трещоточный ключ, проник в жилое помещение. Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Обвиняемый напал на женщину и с силой нанес ей множество ударов ключом по голове. От полученных травм та скончалась на месте.
Мужчина тщательно замел следы преступления: нападение он совершил в перчатках, а после убийства надел обувь потерпевшей и в ней ходил по дому жертвы. Затем он сжег одежду, перчатки и обувь, а пепел закопал в лесу.
В настоящее время злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Следствие по делу продолжается.
Видео показания обвиняемого можно посмотреть по ссылке.
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