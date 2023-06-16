В Бурятии раскрыли жестокое убийство сельского библиотекаря

«Исследование выявило у мужчины реакции, свидетельствовавшие о том, что ему досконально известны все детали преступления. Также по результатам оперативно-технических мероприятий удалось опровергнуть его показания о том, что в ночь убийства он находился дома, и установить его местонахождение вблизи от жилища потерпевшей. Ознакомившись с собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину, признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления», - сообщили в Следственном комитете.







Мужчина тщательно замел следы преступления: нападение он совершил в перчатках, а после убийства надел обувь потерпевшей и в ней ходил по дому жертвы. Затем он сжег одежду, перчатки и обувь, а пепел закопал в лесу.







В настоящее время злоумышленнику уже предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Следствие по делу продолжается.

Видео показания обвиняемого можно посмотреть по ссылке.