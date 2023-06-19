Житель Бурятии расправился с мужчиной, избившим его сестру

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 6 февраля 2023 года в течение дня мужчина распивал спиртное. Вечером ему позвонила сестра и сообщила, что сожитель избил ее. Мужчина вместе с другими родственниками приехал к сестре домой, вывел ее сожителя на крыльцо, где стал жестоко избивать. От полученных травм потерпевший спустя два дня скончался в больнице.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com