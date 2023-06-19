Происшествия 19.06.2023 в 09:31

Житель Бурятии расправился с мужчиной, избившим его сестру

От жестоких побоев потерпевший умер в больнице
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии расправился с мужчиной, избившим его сестру
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 6 февраля 2023 года в течение дня мужчина распивал спиртное. Вечером ему позвонила сестра и сообщила, что сожитель избил ее. Мужчина вместе с другими родственниками приехал к сестре домой, вывел ее сожителя на крыльцо, где стал жестоко избивать. От полученных травм потерпевший спустя два дня скончался в больнице.  

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

Российский союз автостраховщиков заплатит за смерть двух подростков в Улан-Удэ
19.06.2023 в 09:44
Житель Бурятии расправился с мужчиной, избившим его сестру
19.06.2023 в 09:31
Отсрочка платежа по кредиту
19.06.2023 в 09:00
В Бурятии строят крупнейший в ДФО мясокомбинат
18.06.2023 в 16:52
В Кяхтинском районе при ДТП погибла женщина
18.06.2023 в 16:33
Театр «Байкал» выступит с концертом в Кремле
18.06.2023 в 16:11
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
18.06.2023 в 15:59
Жители Улан-Удэ жалуются на размытые дождем дорожные ямы
18.06.2023 в 15:41
В Улан-Удэ обвиняемый в ДТП водитель дошел до главы Следкома
18.06.2023 в 15:00
Глава Бурятии посетил дацан в Санкт-Петербурге
18.06.2023 в 13:20
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Российский союз автостраховщиков заплатит за смерть двух подростков в Улан-Удэ
Добиваться выплат родителям погибших детей пришлось в суде
19.06.2023 в 09:44
В Кяхтинском районе при ДТП погибла женщина
Обстоятельства происшествия устанавливают
18.06.2023 в 16:33
В Улан-Удэ обвиняемый в ДТП водитель дошел до главы Следкома
Его не устраивают «странности» в расследование аварии с участием полицейского автомобиля
18.06.2023 в 15:00
«Приехали две скорые, но не смогли откачать»
Сотрудники новосибирской сауны рассказали о гибели 10-летнего ребенка на дне рождения друга
18.06.2023 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru