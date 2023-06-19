Происшествия 19.06.2023 в 16:20

Малолетняя дочь не спасла агрессивную жительницу Бурятии от тюрьмы

Женщина едва не отправила собутыльника на тот свет
A- A+
Текст: Константин Воронов
Малолетняя дочь не спасла агрессивную жительницу Бурятии от тюрьмы
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Закаменского района, обвиняемой в покушении на убийство.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, во время совместного распития спиртного между обвиняемой и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине 3 удара ножом в грудь и спину. Раненого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В прокуратуре отметили, что в 2021 году женщина уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений и приговорена к лишению свободы. Однако тогда приговор был отсрочен до достижения её дочерью 14-летнего возраста.

На этот раз суд отменил отсрочку отбывания наказания и с учетов прошлого приговора по совокупности преступлений назначил женщине 9 лет колонии общего режима.

Фото: «Номер один»

Все новости

Жительницу Улан-Удэ принудительно выселили из аварийного дома
19.06.2023 в 17:21
В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
19.06.2023 в 17:12
В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй
19.06.2023 в 17:12
Малолетняя дочь не спасла агрессивную жительницу Бурятии от тюрьмы
19.06.2023 в 16:20
В поселке Горячинск на Байкале восстановление взлетно-посадочной полосы пока откладывается
19.06.2023 в 16:12
Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
19.06.2023 в 15:53
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
19.06.2023 в 15:26
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
19.06.2023 в 14:10
За неделю превратили его в «овощ»
19.06.2023 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
В больницу доставлены четверо пострадавших
19.06.2023 в 14:10
В Бурятии мужчина упал с моста и утонул
Его тело уже нашли, это 40-летний житель Баргузина
19.06.2023 в 12:55
В Бурятии сельчанка ранила ножом сестру
Конфликт между родственницами вспыхнул на фоне алкогольного опьянения
19.06.2023 в 12:04
В Бурятии воскресенье стало «черным» днем для водителей
Автомобилисты переворачивались, таранили деревья и столбы
19.06.2023 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru