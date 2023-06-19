Малолетняя дочь не спасла агрессивную жительницу Бурятии от тюрьмы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Закаменского района, обвиняемой в покушении на убийство.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, во время совместного распития спиртного между обвиняемой и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине 3 удара ножом в грудь и спину. Раненого удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.В прокуратуре отметили, что в 2021 году женщина уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений и приговорена к лишению свободы. Однако тогда приговор был отсрочен до достижения её дочерью 14-летнего возраста.На этот раз суд отменил отсрочку отбывания наказания и с учетов прошлого приговора по совокупности преступлений назначил женщине 9 лет колонии общего режима.Фото: «Номер один»