В Бурятии осужден мужчина, который нетрезвым ударил силовика в лицо

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии получил удар в лицо в момент, когда прибыв по сигналу сработавшей кнопки тревожной сигнализации, задерживал дебошира, т. е при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел в доме бывшей жены дебошира – экс-муж пришел туда и начал буйствовать.Все началось с того, что мужчина зашел в гости к своему коллеге по работе. Как преступник свидетельствовал позже, они посидели, выпили самогона после чего он решил наведаться в дом бывшей жены. Хоть брак был расторгнут, экс-супруга не была против, чтобы он заходил, т. к. они имели совместных детей. Правда, ключей от дома у мужчины не было.В последнее время отношения между экс-супругами как-то обострились. Женщина говорила, что мужчина угрожал ей. В тот день, приняв «на грудь» алкоголя, дебошир опять пришел, ближе к вечеру.Когда он перелез через забор и вошел в незапертый дом, то увидел, что там никого нет. Женщина с родственниками была неподалеку во дворе - в бане с бассейном. Услышав, что в доме хлопнула дверь, раздались звуки падающей мебели, она в сопровождении одной из родственниц пришла посмотреть, что происходит. Экс-муж стоял посреди комнаты. Глядя на хозяйку дома (недвижимость была в ее собственности), он предупредил ее, чтобы к нему никто не подходил, а то он начнет «все взрывать». При этом держал руки в карманах.Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации и вышла наружу.Сотрудники, прибывшие на вызов, начали искать дебошира. Его не было ни на первом, ни на втором этаже дома. Спрятался на чердаке. На предложение проехать в отдел, мужчина стал кричать – не покинете дом, устрою «поле чудес». Сотрудник предложил ему поговорить. В итоге мужчина решил спуститься. Но выйти с чердака можно было только через балкон второго этажа.Силовики, шли, пятясь назад, а он шел вперед. Надеялся, что все обойдется без больших последствий, что он просто пройдет балкон, спуститься вниз и покинет дом, а сотрудники останутся в доме. Но вышло иначе – выбрав момент, сотрудники пошли на задержание. «Сотрудники стояли от меня примерно в двух метрах, они шли по кругу по комнате, выход из комнаты находился напротив меня и я пытался их обойти. Я не понял как, но наступил момент, когда они стали заламывать мне руки», - описывал дебошир последующие события, как он их запомнил.Силовикам ничего не оставалось. Не могли же они отпустить без официального разбирательства гражданина, из-за которого была нажата «тревожная» кнопка. Предложение лечь на пол мужчина проигнорировал. У него еще был раскладной нож, но он его положил в карман. Видимо, понимал, что хоть у него есть нож, лучше им не размахивать. Ведь у правоохранителей есть огнестрельное оружие. Нож против автомата - тут исход противостояния, случись оно, легко предсказуем.То, что мужчина убрал нож в карман, снизило накал ситуации и, полагаем, смягчило возможные последствия. Если бы во время случившейся небольшой схватки в руках у дебошира находился нож, то была вероятность, что сотрудник получил бы удар в лицо не кулаком, а ножом. Одержать быструю победу в схватке у патрульных не получилось. Один силовик заламывал левую руку дебошира, а другой – правую. Но не очень трезвый гражданин сумел вырвать одну, ударил, попытался бежать, но был окончательно схвачен и закован в наручники.Вскоре приехали полицейские, вынули из кармана мужчины нож. От медосвидетельствования дебошир отказался. Возбудили уголовное дело.Протрезвев, буйный житель Бурятии извинился перед пострадавшим силовиком и тот заявил, что не имеет претензий. Уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» суд прекратил, т. к. мужчина примирился с экс-супругой, которой угрожал. А по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» дебошир получил два года лишения свободы условно. Рассмотрев личность и жизнь подсудимого, суд решил, что его исправление возможно без изоляции от общества.Складной нож Фемида постановила уничтожить.Фото: Росгвардия Бурятии