Происшествия 22.06.2023 в 13:05

В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в автомобиль

Несовершеннолетнего пришлось госпитализировать
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в автомобиль
ДТП произошло вечером 21 июня на улице Бограда в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мопеда «Минск» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла».

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, подросток ехал на мопеде без мотошлема.


«Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информацию о происшествии направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних и ПДН для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения в отношении родителей», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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