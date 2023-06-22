В Улан-Удэ подросток на мопеде врезался в автомобиль

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, подросток ехал на мопеде без мотошлема.





ДТП произошло вечером 21 июня на улице Бограда в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мопеда «Минск» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла».«Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информацию о происшествии направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних и ПДН для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения в отношении родителей», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии