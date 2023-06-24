Происшествия 24.06.2023 в 09:51

На трассе в Бурятии автомобиль переехал пешехода

От полученных травм 36-летний мужчина умер до приезда скорой
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Текст: Константин Воронов
На трассе в Бурятии автомобиль переехал пешехода
ДТП произошло ночью 24 июня на 361-м км федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Селенгинск. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, автомобиль «Тойота Корона Премио», ехавший в сторону Иркутска, совершил наезд на 36-летнего пешехода, находящегося на проезжей части попутного движения. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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