Происшествия 27.06.2023 в 15:25

В Улан-Удэ бывший зек расправился с собутыльником

Ссора между мужчинами произошла на фоне алкогольного опьянения
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бывший зек расправился с собутыльником
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве и уклонении от административного надзора.

Как рассказали в следственном ведомстве, после освобождения из колонии в отношении мужчины был установлен административный надзор. Однако с сентября 2022 года горожанин самовольно покинул место жительства и пять месяцев не являлся в орган внутренних дел, уклоняясь от исполнения наложенных на него ограничений.

31 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в общежитии в комнате у приятеля в компании знакомых. Позже на фоне алкогольного опьянения он поссорился с одним из них, схватил ножи и нанес ими множество ударов по противнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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