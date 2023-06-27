В Улан-Удэ бывший зек расправился с собутыльником

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве и уклонении от административного надзора.Как рассказали в следственном ведомстве, после освобождения из колонии в отношении мужчины был установлен административный надзор. Однако с сентября 2022 года горожанин самовольно покинул место жительства и пять месяцев не являлся в орган внутренних дел, уклоняясь от исполнения наложенных на него ограничений.31 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в общежитии в комнате у приятеля в компании знакомых. Позже на фоне алкогольного опьянения он поссорился с одним из них, схватил ножи и нанес ими множество ударов по противнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»