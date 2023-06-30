Происшествия 30.06.2023 в 14:55
В Бурятии прекратили дело в отношении военного, который ударил кулаком по лицу ребенка
Материалы дела направили в его войсковую часть
Текст: Евгения Гармаева
В июне в Кяхтинском гарнизонном военном суде прекратили разбирательства по делу жителя, который ударил ребенка. Мужчина – военный и проходит службу по контракту.
Конфликт произошел еще 11 апреля текущего года в Гусиноозерске. В районе семи вечера военнослужащий был в квартире с ребенком.
Суд установил, что мужчина причинил физическую боль, «не повлекшую последствий». Его действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Производство по делу об административном правонарушении также прекращено.
«В связи с внезапно возникшей личной неприязнью к несовершеннолетнему Д., совершил в отношении него иные насильственные действия, нанеся потерпевшему один удар левым кулаком в область лица»,
- рассказали в пресс-службе ведомства.
Материалы направлены в его войсковую часть для привлечения мужчины к дисциплинарной ответственности.
«Постановление в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу»,
- добавляют в суде.
Фото: pixabay.com
Тегикяхтинский район военный суд