Происшествия 30.06.2023 в 14:55

В Бурятии прекратили дело в отношении военного, который ударил кулаком по лицу ребенка

Материалы дела направили в его войсковую часть
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии прекратили дело в отношении военного, который ударил кулаком по лицу ребенка

В июне в Кяхтинском гарнизонном военном суде прекратили разбирательства по делу жителя, который ударил ребенка. Мужчина – военный и проходит службу по контракту.

Конфликт произошел еще 11 апреля текущего года в Гусиноозерске. В районе семи вечера военнослужащий был в квартире с ребенком.

«В связи с внезапно возникшей личной неприязнью к несовершеннолетнему Д., совершил в отношении него иные насильственные действия, нанеся потерпевшему один удар левым кулаком в область лица», 

- рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд установил, что мужчина причинил физическую боль, «не повлекшую последствий». Его действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Производство по делу об административном правонарушении также прекращено.

«Постановление в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу», 

- добавляют в суде.
Материалы направлены в его войсковую часть для привлечения мужчины к дисциплинарной ответственности.


Фото: pixabay.com

Теги
кяхтинский район военный суд

Все новости

Расселяемые жители центра Улан-Удэ получат новое жилье в центре или близко к нему
30.06.2023 в 15:56
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении осужденного педиатра
30.06.2023 в 15:45
В Бичурском районе построят новые игровые площадки
30.06.2023 в 15:41
В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»
30.06.2023 в 15:32
В Бурятии прекратили дело в отношении военного, который ударил кулаком по лицу ребенка
30.06.2023 в 14:55
Власти обсудили ситуацию с лесными пожарами в ДФО
30.06.2023 в 14:22
В Бурятии осужденных обучили, как выглядеть «эффектно и ухоженно»
30.06.2023 в 14:00
В Бурятии задержан иркутянин с крупной партией омуля и хариуса
30.06.2023 в 13:04
Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита
30.06.2023 в 13:02
В районе Бурятии хулиган поджёг мост
30.06.2023 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В Бурятии пивной вор отразился в «облаке»
Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из пивного магазина
30.06.2023 в 15:32
В Бурятии задержан иркутянин с крупной партией омуля и хариуса
У него изъят 21 ящик с рыбой, вес которой составил около 600 килограммов  
30.06.2023 в 13:04
Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита
Однако продать ценный камень мужчина не успел – его задержали сотрудники ФСБ
30.06.2023 в 13:02
В районе Бурятии хулиган поджёг мост
На место выезжали пожарные
30.06.2023 в 12:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru