Происшествия 03.07.2023 в 10:39

В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию

«Зачем?» - вопрошают жители
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию

В местном паблике «Аноним 03» опубликовали пост с фотографиями дороги по улице Борсоева. Совсем недавно там начали ремонт. Увы, он пошел «немного» не по плану – строители зачем-то покрыли асфальтом ливневую канализацию, оставив небольшие дыры.

«Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо! Отлично! Прекрасно! Если он качественный! Но зачем ливнёвку закатывать в асфальт? Итак она не справляется»,

 - пишет анонимный автор.
По наблюдениям горожанина, с Борсоева нередко бегут потоки воды во время ливней.



В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Борсоева
18.05.2023 в 12:20
Как сообщал «Номер один», в столице Бурятии ремонтируют участок от перекрестка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста общей протяженностью 3,22 км. Контролирует качество выполнения работ и соблюдение сроков МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Фото: Аноним 03

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ливневая канализация дороги

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