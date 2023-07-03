В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию

В местном паблике «Аноним 03» опубликовали пост с фотографиями дороги по улице Борсоева. Совсем недавно там начали ремонт. Увы, он пошел «немного» не по плану – строители зачем-то покрыли асфальтом ливневую канализацию, оставив небольшие дыры.

«Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо! Отлично! Прекрасно! Если он качественный! Но зачем ливнёвку закатывать в асфальт? Итак она не справляется»,

- пишет анонимный автор.











В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Борсоева По наблюдениям горожанина, с Борсоева нередко бегут потоки воды во время ливней.





Фото: Аноним 03