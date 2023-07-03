Происшествия 03.07.2023 в 10:39
В центре Улан-Удэ дорожники заасфальтировали ливневую канализацию
«Зачем?» - вопрошают жители
Текст: Евгения Гармаева
В местном паблике «Аноним 03» опубликовали пост с фотографиями дороги по улице Борсоева. Совсем недавно там начали ремонт. Увы, он пошел «немного» не по плану – строители зачем-то покрыли асфальтом ливневую канализацию, оставив небольшие дыры.
По наблюдениям горожанина, с Борсоева нередко бегут потоки воды во время ливней.
«Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо! Отлично! Прекрасно! Если он качественный! Но зачем ливнёвку закатывать в асфальт? Итак она не справляется»,
- пишет анонимный автор.
Как сообщал «Номер один», в столице Бурятии ремонтируют участок от перекрестка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста общей протяженностью 3,22 км. Контролирует качество выполнения работ и соблюдение сроков МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Борсоева
18.05.2023 в 12:20
Фото: Аноним 03