В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Борсоева

В центре Улан-Удэ ремонтируют участок от перекрестка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста общей протяженностью 3,22 км. Ремонтируются полосы по одному направлению, по нечетной стороне. Как отмечают в администрации города, сейчас дорожники снимают старое асфальтовое покрытие, а после уложат на проезжую часть новый асфальт в два слоя. Также там отремонтируют примыкания, заездные карманы и остановочные пункты.



«Все основные работы будут проводиться в вечернее время, после часа пик. Перекрываться дорога полностью не будет, дорожники будут перекрывать участки для проведения работ поочередно»,

- сообщили в Комитет по строительству.



Контролирует качество выполнения работ и соблюдение сроков МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет. Обновляет дорогу подрядная организация ООО «НардеванСтрой». Как добавили в сообщении, всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 23 участка во всех районах города.