В Бурятии второй день пожарные-десантники борются с огнем в лесном массиве

Накануне, 2 июля, возник лесной пожар в Баунтовском районе, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«На тушении работали 13 человек из числа пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га, из них 5 га – нелесная зона», - сообщают в РАЛХ.

На утро 3 июля работы по тушению этого возгорания продолжаются.





Фото: РАЛХ