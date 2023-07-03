Происшествия 03.07.2023 в 11:57
В Бурятии второй день пожарные-десантники борются с огнем в лесном массиве
Причиной возгорания вновь стал человеческий фактор
Текст: Евгения Гармаева
Накануне, 2 июля, возник лесной пожар в Баунтовском районе, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
На утро 3 июля работы по тушению этого возгорания продолжаются.
«На тушении работали 13 человек из числа пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га, из них 5 га – нелесная зона»,- сообщают в РАЛХ.
Фото: РАЛХ
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