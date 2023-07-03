Житель Бурятии спросонья порезал свою избранницу ножом, а затем добил топором

В Иволгинском районе перед судом предстал местный житель, ужасным образом расправившийся со своей "половинкой". Инцидент случился еще зимой.

Пара гуляла и пила спиртное в одном из сел. После застолья мужчина вернулся домой раньше своей сожительницы и лег спать. Спустя некоторое время домой вернулась женщина, ее избранник проснулся. Увы, между ними произошел конфликт.

«Взяв топор, мужчина умышленно нанес женщине обухом топора удар в голову. Затем он взял со стола нож и нанес им удар в заднюю поверхность грудной клетки жительницы. От удара она упала на пол. Далее он нанес ножом пострадавшей 6 ударов в шею, 2 удара в грудь и 1 удар в плечо. После чего он взял топор и нанес им 3 удара в шею женщины. От полученных повреждений потерпевшая через непродолжительное время скончалась»,

- перечислили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Суд учел смягчающие наказание обстоятельства и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.







Фото: Номер один